my-si: Vermögen aufbauen trotz Strafzinsen und Inflation - renditestark, nachhaltig und sozial - Webinar am 7.7. 18 Uhr - Hier anmelden

+++ my-si: Vermögen statt Strafzinsen – nachhaltig clever anlegen

+++ my-si: Webinar am 07.07.21 mit Tobias Schmidt bei Finanzen.Net

+++ my-si: Nachhaltige Geldanlage ist einfach und bringt attraktive Renditen

Rund 475 Finanzinstitute erheben inzwischen Strafzinsen auf Bankguthaben. Allein 430 verlangen Geld für Einlagen bei Privatkunden, und ein Drittel verlangt Strafzinsen schon ab Einlagen von 25.000 Euro oder weniger. Doch damit nicht genug: Auch die Inflation bleibt ein Thema an den Börsen: Im Juni sind die Preise in Deutschland um 2,3 Prozent gestiegen. Die Bundesbank erwartet im Jahresverlauf Werte bis 4 Prozent, bevor sich 2022 die Inflation wieder entspannt.

„Spätestens jetzt, wo Strafzinsen und Inflation an den Ersparnissen spürbar nagen, müssen SparerInnen umdenken.“, sagt Tobias Schmidt, Gründer des Robo Advisors my-si und CEO der f-fex AG. „Abgesehen von einem Notgroschen soll das Gros des Gesparten vermehrt werden. Sprich: AnlegerInnen sollten investieren, clever und vor allem langfristig, am besten nachhaltig. Damit aus Rendite Vermögen wird, anstelle dass das Vermögen oder Gesparte durch Strafzinsen immer weniger wird.“

Doch rund die Hälfte der AnlegerInnen in Deutschland fürchtet, mit nachhaltigen Anlagen weniger Rendite zu erzielen. „Wir beschäftigen uns seit mehr als 25 Jahren mit Fonds, Geldanlage und Nachhaltigkeit und wissen, dass sich Nachhaltigkeit und Rendite keineswegs ausschließen“, sagt Tobias Schmidt. Die Anlagestrategie von my-si konnte trotz Corona-bedingter Marktverwerfungen seit Anfang 2019 immerhin 30 Prozent Performance, annualisiert also knapp 11%, generieren.

Im Webinar am 07.07.21 „Vermögen aufbauen trotz Strafzinsen und Inflation - renditestark, nachhaltig und sozial“ zeigt der Kapitalmarkt-Experte leicht verständlich,

wie AnlegerInnen attraktive Renditen mit nachhaltigen Investments erzielen können.Los geht’s am:

Mittwoch, den 7. Juli 2021 um 18 Uhr mit Tobias Schmidt, my-si

Bitte melden Sie sich hier an:

https://www.finanzen.net/nachricht/trading/know-how-fuer-anleger-online-seminar-vermoegen-aufbauen-trotz-strafzinsen-und-inflation-renditestark-nachhaltig-und-sozial-10284067

Wie finde ich die renditestärksten nachhaltigen Fonds? Wie investiere ich auch ohne große Vorkenntnisse? Wie aufwendig ist es, mit Hilfe eines einem Robo Advisors Geld anzulegen? Wie gestalte ich mein Portfolio so, dass es zu meiner Risikobereitschaft passt? Warum ist Diversifikation im Portfolio, d.h. die Durchmischung der verschiedenen Anlageklassen, so wichtig und wie lassen sich kurzfristige Risiken abfangen? Kostet Nachhaltigkeit Rendite? Wie kann ich nachhaltig investieren und die Welt ein bisschen besser machen? Wie nachhaltig kann ein Anlagekonzept sein, das auch attraktive Renditen abwirft? Und wie lassen sich nachhaltige Anlagestrategien EINFACH umsetzen?

Ihre Fragen sind DAS Thema im Webinar von Tobias Schmidt. Es eignet für alle - d.h. Einsteiger und Fortgeschrittene -, die sich für einen frischen, modernen Blick auf das Thema Geldanlage interessieren, denn: „Aktien sind auf lange Sicht die renditestärkste Anlageklasse.“, sagt der Experte.

Ziel des Webinars ist es, den Webinar-TeilnehmerInnen die Möglichkeiten nachhaltiger Geldanlagen transparent und leicht verständlich zu vermitteln. Denn, so sagt der Kapitalmarkt-Experte, „Geldanlage ist nicht so schwer. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist inzwischen für jeden leicht umsetzbar. Mit der richtigen Strategie bringt man die eigene Vorsorge voran und liefert gleichzeitig einen positiven Beitrag für eine bessere Welt von morgen.“

Über Tobias Schmidt:

Dr. Tobias Schmidt ist Gründer und CEO der f-fex AG, einem FinTech-Unternehmen und digitalem Lösungsexperten für das Management von fondsbasierten Investmentstrategien. Vor seinem Engagement bei f-fex war Tobias Schmidt 18 Jahre beim Vermögensverwalter FERI AG tätig, zuletzt als CEO der FERI EuroRating Services AG. Dort hatte er das Rating- und Research-Geschäft der Gruppe verantwortet. Tobias Schmidt war darüber hinaus in der Forschung tätig: Am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) arbeitete er in verschiedenen internationalen Forschungsprojekten über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der EU-Klimaschutzverpflichtungen. Er hat in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und wurde an der Universität Mannheim im Fachbereich Volkswirtschaft promoviert.

Tobias Schmidt hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fondsanalyse, der Entwicklung von Rating-Systemen und in der Portfoliooptimierung. In zahlreichen Publikationen für Fach- und Führungskräfte, als gefragter Sprecher und Interview-Partner gibt er sein Wissen weiter. In Vorträgen und Beiträgen für nationale wie internationale Medien vermittelt er auch privaten Anlegern Kenntnisse zu den Themen Geldanlage, Investmentfonds, Immobilienmärkte, Weltwirtschaft uvm. Er unterrichtete als Dozent im Graduierten-Studiengang JurGrad Private Wealth Management der Universität Münster. Von seinem Wissen profitieren jetzt auch die AnlegerInnen von my-si.

Über my-si:

my-si (my sustainable impact) ist eine Marke der f-fex AG und steht für eine digitale Anlageplattform für nachhaltige Investments mit sozialer Verantwortung. my-si basiert auf der f-fex Advisory Plattform, die das Unternehmen für verschiedene Nutzergruppen und Investmentthemen entwickelt hat. Das Lösungsspektrum von f-fex reicht dabei von Fondspolicen über Fondsdepots bis hin zu komplexen Investment-Strategien für Versicherer, Banken und Finanzvertriebe, Vermögensverwalter, private und institutionelle Investoren. Die Fondsexperten von f-fex haben mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fondsanalyse, der Entwicklung von Rating-Systemen und in der Portfoliooptimierung. Von diesem Wissen profitieren jetzt die AnlegerInnen von my-si.

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten:





Rechtliche Hinweise / Zukunftsaussagen Vorbehalt

Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen von Finanzinstrumenten, Finanzindizes oder Wertpapierdienstleistungen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen dar. Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, Änderungen im Wettbewerbsumfeld, Entwicklungen der Kapitalmärkte, Gesetzesänderungen, Wechselkurse und die Folgen können die Wahrscheinlichkeit von Abweichungen erhöhen bzw. herbeiführen.

Die ausgewiesenen Performance- und Vermögenswerte können von der offiziellen Berechnung der in Bezug genommenen Fonds abweichen. Dies beruht auf vereinfachten Aufwands- und Ertragsabgrenzungen sowie den von f-fex für Bewertungskurse im Rahmen der marktüblichen Sorgfalt herangezogenen Kursquellen, die von denen der Fondsberechnung abweichen können.



Privatsphäre und Datenschutz

my-si ist dem Schutz Ihrer persönlichen Daten verpflichtet. Mehr dazu hier.

Über Tobias Schmidt:

Dr. Tobias Schmidt ist Gründer und CEO der f-fex AG, einem FinTech-Unternehmen und digitalem Lösungsexperten für das Management von fondsbasierten Investmentstrategien. Vor seinem Engagement bei f-fex war Tobias Schmidt 18 Jahre beim Vermögensverwalter FERI AG tätig, zuletzt als CEO der FERI EuroRating Services AG. Dort hatte er das Rating- und Research-Geschäft der Gruppe verantwortet. Tobias Schmidt war darüber hinaus in der Forschung tätig: AmZentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) arbeitete er in verschiedenen internationalen Forschungsprojekten über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der EU-Klimaschutzverpflichtungen. Er hat in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und wurde an der UniversitätMannheim im Fachbereich Volkswirtschaft promoviert.

Tobias Schmidt hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fondsanalyse, der Entwicklung von Rating-Systemen und in der Portfoliooptimierung. In zahlreichen Publikationen für Fach- und Führungskräfte, als gefragter Sprecher und Interview-Partner gibt er sein Wissen weiter. In Vorträgen und Beiträgen für nationale wie internationale Medien vermittelt er auch privaten Anlegern Kenntnisse zum Thema Geldanlage, Investmentfonds, Immobilienmärkte, Weltwirtschaft uvm. Er unterrichtete als Dozent im Graduierten-Studiengang JurGrad Private Wealth Management der Universität Münster. Von seinem Wissen profitieren jetzt auch die AnlegerInnen von my-si.