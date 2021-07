my-si: Wir spenden an Wasser-Projekt von World Vision unter anderem im Tschad - Geldanlage sollte auch die Lebensbedingung der Menschen verbessern

+++ my-si spendet 1/3 seiner Umsatzerlöse an soziale Projekte, darunter auch Projekte für sauberes Wasser und bessere Hygienezustände

Dank vieler Spenden hat die Organisation World Vision Deutschland e.V. ihr Nothilfe-Projekt im Tschad ausgebaut. Nach Angaben der Organisation konnten in der Region Mballa sechs Brunnen, 38 Wasserstellen und 17 Brunnenpumpen saniert werden. Mehr als 18.000 Menschen in der Region haben dadurch Zugang zu sauberem Trinkwasser. 400 Familien wurden beim Bau von Latrinen unterstützt. Zu dem Projekt werden zukünftig auch die Unterstützungen der my-si Community beigetragen.

World Vision: Sauberes Wasser für fast alle Familien in Region Mballa im Tschad

„Wir freuen uns sehr, berichten zu können, dass mittlerweile 91 Prozent der Familien in Mballa Zugang zu sauberem Wasser haben. 2.578 Familien nutzen inzwischen eine eigene Latrine. Im letzten Jahr wurden außerdem 4.000 Personen in Mballa in Hygienepraktiken geschult.“, berichtet World Vision. Die Organisation verschafft alle 10 Sekunden einem Menschen Zugang zu Wasser.

„Die meisten Familien haben früher ihr Wasser aus unsauberen Quellen, zu denen sie weite Wege zurücklegen mussten, bezogen. Kinder haben, statt die Schule zu besuchen, Wasser geschleppt. Doch das verunreinigte Wasser und mangelnde Kenntnisse über Hygiene haben viele Erkrankungen verursacht.“, fasst Alissa Böhm, Sustainable Impact Analystin bei my-si, die Lage zusammen. „Inzwischen hat sich die Lage im Tschad wie auch in anderen Krisen-Regionen etwa Afghanistan deutlich verbessert, wozu World Vision einen deutlichen Beitrag geleistet hat. Auch die Spenden unserer my-si-Community können das Wasserprojekt „Gemeinsam für Wasser“ von World Vision im Tschad unterstützen, und wir werden diese Hilfe gerne fortsetzen, denn trotz internationaler Bemühungen haben fast 50% der Weltbevölkerung keinen Zugang zu sauberem Wasser. Wasser ist aber ein Grundrecht und somit auch Teil der UN-Nachhaltigkeitsziele, an denen wir uns bei der Auswahl unserer Partnerprojekte orientieren.“

my-si: Geldanlage soll auch Lebensbedingungen verbessern

„Mit dem my-si Konzept versuchen wir über zwei Wege zu mehr sozialer Gerechtigkeit, Umwelt- und Klimaschutz beizutragen“, sagt Tobias Schmidt, CEO und Gründer von my-si. „Durch die Anlage in nachhaltige Fonds tragen wir langfristig zu einem Umbau hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei, durch die laufende Spende unterstützen wir kurzfristig und direkt gemeinnützige Organisationen, darunter auch Projekte, die sich für die Umsetzung des 6. Nachhaltigkeitsziels -Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen- einsetzen. Konkret spenden wir von my-si ein Drittel unserer Einnahmen an gemeinnützige Organisationen und unsere AnlegerInnen bestimmen, an welche. Dazu können sich AnlegerInnen entscheiden ebenfalls mit einem freiwilligen Beitrag an der Unterstützung ihres ausgewählten Projekts zu beteiligen“

Zum Start von my-si wurden zehn Organisationen ausgewählt, die die gesamte Bandbreite der UN-Nachhaltigkeitsziele unterstützen: die Deutsche AIDS-Stiftung, Reporter ohne Grenzen, Kindernothilfe e.V., WorldVision Deutschland e.V., humedica e.V., PRIMAKLIMA e.V., Tierärzte ohne Grenzen e.V., Deutsches Rotes Kreuz e.V., TERRA TECH Förderprojekte e.V. und Heinz-Sielmann-Stiftung. Sie alle verfügen über das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, DZI.

my-si: 5-6 Prozent Rendite p.a. mit nachhaltiger Geldanlage in mittlerer Risikoklasse langfristig realistisch

my-si investiert in die 20 Prozent der bestbewerteten ISS-ESG-Fonds, die zugleich über das f-fex-Fondsrating der Bestnote A oder B verfügen. Mit einer strengen Auswahl und einer zweifachen Risikokontrolle hält my-si langfristig in der mittleren Risikoklasse 3 fünf bis sechs Prozent Rendite pro Jahr für durchaus realistisch und kann zusätzlich zum sozialen Engagement mit Performance aufwarten.

Über my-si:

my-si (my sustainable impact) ist eine Marke der f-fex AG und steht für eine digitale Anlageplattform für nachhaltige Investments mit sozialer Verantwortung. my-si basiert auf der f-fex Advisory Plattform, die das Unternehmen für verschiedene Nutzergruppen und Investmentthemen entwickelt hat. Das Lösungsspektrum von f-fex reicht dabei von Fondspolicen über Fondsdepots bis hin zu komplexen Investment-Strategien für Versicherer, Banken und Finanzvertriebe, Vermögensverwalter, private und institutionelle Investoren. Die Fondsexperten von f-fex haben mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fondsanalyse, der Entwicklung von Rating-Systemen und in der Portfoliooptimierung. Von diesem Wissen profitieren jetzt die AnlegerInnen von my-si.

