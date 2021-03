my-si: Jeder zweite Verbraucher will nachhaltig anlegen – aber mit Rendite

+++ Umfrage: 53 Prozent der Verbraucher wollen nachhaltig anlegen

+++ 69 Prozent ist ein messbarer Beitrag zur Nachhaltigkeit wichtig

+++ my-si: Altersvorsorge mit ESG-geprüften Fonds und f-fex Fondsrating

+++ my-si spendet 1/3 seiner Umsatzerlöse für gemeinnützige Organisationen

Mehr als die Hälfte der deutschen Verbraucher ist grundsätzlich bereit, Geld nachhaltig anzulegen: 53 Prozent würden nachhaltig –also nach ökologischen, sozialen und ethischen Gesichtspunkten – investieren. Das ergab eine Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. 69 Prozent der Befragten erwarten einen messbaren Beitrag zur Nachhaltigkeit und 79 Prozent wollen nicht (30 Prozent) oder nur zu einem kleinen Teil (49 Prozent) auf Rendite zugunsten nachhaltiger Investments verzichten. Doch wie kann man nachhaltig und MIT Rendite für später vorsorgen?

So früh wie möglich mit Altersvorsorge anfangen

„Die frühere Einschätzung, dass nachhaltiges Investieren zu Lasten der Rendite geht, stimmt längst nicht mehr.“, sagt Tobias Schmidt, CEO der f-fex AG und Gründer der digitalen Anlageplattform my-si. Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan, so dass man bei gleichem bzw. vergleichbarem Risiko nicht mehr auf Rendite verzichten muss. Wichtig sei, langfristig zu investieren.

100 Euro monatlich anlegen und 144.960 Euro in 40 Jahren erzielen

Tobias Schmidt macht das an einem Beispiel fest: Mit my-si können AnlegerInnen aus 100 Euro monatlicher Geldanlage bis zur Rente über 30 Jahre 79.727 Euro an den Kapitalmärkten erzielen bei Einzahlungen von 36.000 Euro. Ideal ist es also, das Investieren so früh wie möglich zu beginnen. Denn an den Kapitalmärkten lassen sich höhere Rendite als mit einem Sparbuch erzielen, sofern man ein gewisses Risiko nicht scheut und einen langen Anlagehorizont anstrebt: „Ab einem Anlagezeitraum von 15 Jahren haben Anleger, die kontinuierlich Kapital breit gestreut in Aktien angelegt haben, dieses Kapital immer vermehrt. Obwohl die Börsen zwischenzeitlich stark schwankten.“, sagt Tobias Schmidt, CEO der f-fex AG und Gründer der digitalen Anlageplattform my-si.

5-6 Prozent Rendite langfristig gut erreichbar

„Mit regelmäßigen Einzahlungen in einen Sparplan können AnlegerInnen langfristig Vermögen aufbauen.“ 5 Prozent Rendite- Diesen Wert hält Tobias Schmidt von my-si langfristig für durchaus realistisch: „In der mittleren Risikoklasse halten wir mit unserem

nachhaltigen Anlagekonzept langfristig eine Rendite von durchschnittlich 5-6 Prozent für gut erreichbar. Eine Welt ohne Zinsen bedeutet also nicht, dass es keine Renditen mehr gibt.“ AnlegerInnen können schon ab 1.000,- Euro Einlage mit my-si investieren und diesen Betrag monatlich ab 50,- Euro in einem Sparplan aufstocken.“

Nachhaltig für das Alter vorsorgen

Mit my-si können AnlegerInnen nicht nur für später vorsorgen, sondern sie investieren nachhaltig und schaffen zugleich einen gesellschaftlichen Nutzen: my-si investiert in ESG-geprüfte Fonds mit einem ISS ESG Fondsrating von mindestens vier Sternen und einem f-fex Fondsratings der Bestnote von A oder B. Tobias Schmidt: „Wir beschäftigen uns seit mehr als 25 Jahren mit den Themen Fondsrating und Fondsselektion und haben - basierend auf dieser Erfahrung - ein eigenes, prognoseoptimiertes Rating entwickelt, das uns beim Aufspüren der zukünftigen Outperformer wertvolle Hilfestellung leistet. Damit stellen wir sicher, dass nur Top-Fonds mit der besten Chance-Risiko-Relation im ESG-Portfolio sind.“

Ein Beitrag für eine bessere Welt

Das Anlagekonzept von my-si sieht vor, attraktive Renditen mit nachhaltiger Geldanlage zu erzielen und zugleich einen gesellschaftlichen Nutzen zu stiften: „Wir von my-si denken Geldanlage ein Stück weiter, denn wenn wir unsere Zukunft und die der nachfolgenden Generationen besser machen wollen, müssen wir bereits heute handeln. my sustainable impact investiert nachhaltig, renditeorientiert und spendet zugleich einen Teil der dabei erzielten Erlöse: AnlegerInnen unterstützen mit uns eine von zehn gemeinnützigen Organisationen und damit die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Konkret spenden wir von my-si 1/3 unserer Advisory Fee an das Projekt, das unsere AnlegerInnen persönlich auswählen.“

Zum Start von my-si wurden zehn Organisationen ausgewählt, die die gesamte Bandbreite der UN-Nachhaltigkeitsziele abbilden: die Deutsche AIDS-Stiftung, Reporter ohne Grenzen, Kindernothilfe e.V., WorldVision Deutschland e.V., humedica e.V., PRIMAKLIMA e.V., Tierärzte ohne Grenzen e.V., Deutsches Rotes Kreuz e.V., TERRA TECH Förderprojekte e.V. und Heinz-Sielmann-Stiftung. Sie alle verfügen über das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen DZI.